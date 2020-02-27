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Общество

В Пскове планируют принять меры к «Пятерочкам» и «Магнитам» за нарушения

В Пскове планируют выработать меры воздействия к администрациям представленных в городе сетевых магазинов из-за игнорирования с их стороны предписаний и рекомендаций.

Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская в ходе сессии Псковской городской Думы 27 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Тема была поднята при обсуждении вопроса о нормативах состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения.

«Я за равные возможности для бизнеса. Данный вопрос мы рассматривали на комитете Псковской городской Думы. Сегодня мы создаем условия для «Магнита» и «Пятерочки» - мы асфальтируем им подъездные пути, не взимаем с них штрафных санкций за сброс сверх нормативов, а они [превышения] есть», - сказала она.

Вопрос о нормативах по сточным водам предложено отложить и детально рассмотреть в самое ближайшее время. А по претензиям к сетевым магазинам будет проведен анализ и вопрос вынесут на рассмотрение комитета.

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