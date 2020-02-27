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Общество

Псковские баянисты одержали победу на Международном конкурсе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел Международный конкурс исполнителей на народных инструментах им. А.И. Кузнецова, в котором одержали победу псковские баянисты.

От города Пскова в состязаниях участвовали учащиеся класса преподавателя Ирины Поляковой ДМШ №4 Алексей Манушин и ансамбль баянистов «Концертина» (руководитель Полякова И.А.).

По итогам двух туров Алексей Манушин стал абсолютным победителем I(X) в номинации «Баян», лауреатом 1 степени в старшей возрастной категории и обладателем кубка имени Беньяминова. Ансамбль «Концертина» подтвердила свой высокий уровень, став лауреатом этого профессионального конкурса.

Музыкальный форум нацелен на сохранение и развитие лучших традиций отечественного музыкального образования. В состав жюри в 2020 году вошли известные преподаватели и титулованные музыканты из России, а также из Белоруссии, Финляндии и Германии.

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