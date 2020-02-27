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Общество

Автоклубы поступят в учреждения культуры восьми районов Псковской области

В Псковской области в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» учреждении культуры обеспечат специальным автотранспортом (автоклубы). Об этом сообщила начальник регионального управления проектной деятельности администрации региона Ольга Татаринова на 40-ой сессии Псковского областного Собрания в рамках «парламентского часа» 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках нацпроекта «Культура» субсидия предусмотрена восьми муниципальным образованиям: Дедовичский, Новосокольнический, Печорский, Порховский, Псковский, Пыталовский, Себежский район и Стругокрасненский районы.

Также, по словам Ольги Татариновой, в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» капитально отремонтируют здание Родинского дома культуры (Псковский район, деревня Родина, улица Юбилейная, 1), создадут три модельные муниципальные библиотеки в Пскове, Порховском и Островском районах, откроют два виртуальных концертных зала в Пыталовском и Невельском районах.

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