В Пскове техника вышла на борьбу с последствиями снегопада

12:55, 27 февраля 2020, ПАИ

В Пскове 27 февраля снегопад. На борьбюу с его последствиями вышла спецтехника подрядных компаний, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В областном центре водителей призывают быть аккуратными на дорогах - на некоторых участках улиц образовалась каша из воды и снега, где-то скользко. В настоящее время специалисты проводят работы по расчистке от снега дорог, мостов, тротуаров и пешеходных дорожек.

В районах Завокзалье, Кресты, Псковкирпич и на улице Советской Армии - работает ГБУ ПО «Псковавтодор». В уборке снега принимают участие 3 трактора, а также две ручные бригады. Рабочие также посыпают песком тротуары, подходы к пешеходным переходам и автобусные остановки.

На Завеличье от улицы Коммунальной в сторону улицы Юбилейной, а также улицы Кузбасской дивизии, Балтийскую, участок на Запсковье, в Любятово, улицу Льва Толстого от Вокзальной расчищаютоколо 30 человек. Песком посыпают мосты, остановки, подходы к пешеходным переходам, тротуары. Два грейдера отправились на расчистку снега в частный сектор.