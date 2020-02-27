«Кванториум» и школу с бассейном откроют в Великих Луках в 2020 году

13:53, 27 февраля 2020, ПАИ

В 2020 году в Великих Луках в рамках нацпроекта «Образование» планируется создать детский кванториум и мобильный технопарк. Об этом сообщила начальник регионального управления проектной деятельности администрации региона Ольга Татаринова на 40-ой сессии Псковского областного Собрания в рамках «парламентского часа» 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По её словам, это будет уже второе подобное учреждение в Псковской области. Первое было открыто в Пскове 13 декабря 2018 года.

Ольга Татаринова также отметила, что в 2020 году в Великих Луках завершится строительство школы на 800 мест с бассейном на две чаши и будет реконструировано здание средней общеобразовательной школы № 6.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году планируется отремонтировать 19 спортивных залов в школах Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Невельского, Опочецкого, Палкинского, Печорского, Порховского, Псковского, Пушкиногорского и Стругокрасненского районов.

Также планируется поставка оборудования, мебели для оснащения центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» для 41 организации, обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, приобретение оборудования для реализации программ дополнительного образования в зависимости от направленности для Великолукского, Гдовского, Красногородского, Невельского, Островского, Палкинского, Печорского, Псковского, Пушкиногорского районов, а также для Великих Лук, Пскова, Красногородска, Порхова, Пушкинских гор, Опочки и Пыталово.