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Общество

Вырученные на ярмарке средства направят на покупку дарохранительницы в алтарь псковского храма

Фото: Андрей Таскаев

Средства, вырученные на благотворительной акции в Пскове, будут направлены на приобретение дарохранительницы в алтарь храма Нерукотворного Образа. Мероприятие пройдет 1 марта, сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции.

В 9:00 в этот день пройдет Литургия. А в 11:30 у стен храма проводят Масленицу. 

«В прошлом году мы уже проводили подобное гуляние. Уверены, что и в этом году наш праздник пройдет в теплой и дружеской атмосфере», - отметил Андрей Таскаев, один из организаторов. Он также обратился к псковичам с призывом приходить с блинами для угощения.

В этот же день состоится благотворительная ярмарка, на которой можно будет продать любые свои вещи в хорошем состоянии или приобрести их.

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