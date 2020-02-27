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Политика

Руководителями новых комитетов Псковской гордумы стали Григорий Стороненков и Федор Постнов

В составе Псковской городской Думы появились два новых комитета взамен ликвидированных трех. Такие решения приняты 27 февраля в ходе очередной 35-й сессии, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Поступило заявление от Григория Стороненкова на пост председателя комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике, от Федора Постнова на должность председателя комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму. Иных предложений депутатов не поступило», - сообщила глава Пскова Елена Полонская.

Именно эти имена были включены в бюллетени для тайного голосования.

Депутат Олег Брячак отметил, что впервые увидел Федора Постнова в галстуке. «Сразу подумал, что Федору Борисовичу будет предложена должность! И обратите внимание на поведение Федора Борисовича - не вносит сумбур и говорит не по теме», - сказал политик.

Коллега Денис Иванов пожелал Федору Постнову разрешить вопрос о возможности парковки на местах для инвалидов в Пскове семьям с маленькими детьми.

По результатам голосования и тот и другой кандидат получили по 23 голоса депутатов (на сессии присутствуют 25 парламентариев).

Оба поблагодарили коллег за поддержку.

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