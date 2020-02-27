В Псковской области переизбрали председателя Счётной палаты региона

13:54, 27 февраля 2020, ПАИ

Марина Хохлова переизбрана председателем Счётной палаты Псковской области на 5-летний срок полномочий. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на 40-ой сессии регионального парламента 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Счётную палату региона Марина Хохлова возглавляет с 2007 года. Согласно действующим нормам регионального законодательства руководитель органа внешнего государственного финансового контроля назначается каждые пять лет и может занимать эту должность неоднократно.

Марина Хохлова родилась в 1961 году в Стругах Красных. Окончила Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского по специальности «финансы и кредит». До прихода в Счётную палату Псковской области работала, в частности, в органах Федеральной налоговой службы.