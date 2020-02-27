В Псковской области введены штрафы за надругательство над гербом и флагом региона

13:51, 27 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области введены наказания за надругательство на государственной символикой региона. Речь идет о гербе, флаге и гимне области, а также о символике муниципальных образований, сообщает с сессии Псковского областного Собрания корреспондент псковского агентства информации.

Соответствующие дополнения внесены в областное законодательство об административных нарушениях.

Нарушителям, которые используют госсимволы в нарушение требований, установленных нормативными актами области, предстоит выплатить штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 3 до 5 тысяч рублей для должностных лиц, от 5 до 10 тысяч рублей для юридических лиц. Если же будет выявлен факт надругательства — штраф составит 15 тысяч рублей.