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Политика

Псковские депутаты назначили нового члена облизбиркома

Начальник юридического отдела муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Галина Дроздова назначена членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Такое решение было принято по итогам тайного голосования на 40-ой сессии Псковского областного Собрания 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вакантное место в облизбиркоме появилось после того, как депутаты Псковского областного Собрания досрочно прекратили полномочия члена Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Ивана Патлача.

Кандидатуру Галины Дроздовой предложило областное отделение «Всероссийского общества инвалидов». Известно, что у неё есть опыт работы в избирательных комиссиях, в частности, она работала в территориальной избирательной комиссии Локнянского района в середине 2000-х годов.

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