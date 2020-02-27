Депутат гордумы призвал отвечающих за уборку Пскова подрядчиков чаще выходить на улицу

14:02, 27 февраля 2020, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Александр Баев призвал представителей подрядных компаний, отвечающих за уборку улиц, почаще выходить на пешие прогулки. Об этом он заявил 27 февраля в ходе сессии гордумы, передает корреспондент Псковского агентства информации. Тема была поднята при обсуждении вопроса о закреплении сооружений канализации за Специализированной службой города.

«Когда наведут порядок в городе с уборкой улиц? Я считаю, что то, что сейчас происходит, - это безответственность и безалаберность. Такое ощущение, что у нас выпадают осадки в виде грязи с прошлогодней весны. Это всё ляжет на ливневую канализацию, и мы опять поплывем, как это происходит каждую весну», - возмутился он.

Ранее жители Пскова жаловались и размещали в социальных сетях посты о горах песка по итогам зимы, которые не спешат убирать подрядные компании.

Заместитель администрации Пскова Александр Коновалов признал, что проблема действительно есть, но она в ручном режиме решается.

«Надо почаще гулять, чтобы видеть, что на центральных улицах у бордюров лежит грязь», - резюмировал депутат.

Фоторепортаж с сессии можно увидеть здесь >>>.