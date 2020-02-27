Депутат гордумы призвал отвечающих за уборку Пскова подрядчиков чаще выходить на улицу
Депутат Псковской городской Думы Александр Баев призвал представителей подрядных компаний, отвечающих за уборку улиц, почаще выходить на пешие прогулки. Об этом он заявил 27 февраля в ходе сессии гордумы, передает корреспондент Псковского агентства информации. Тема была поднята при обсуждении вопроса о закреплении сооружений канализации за Специализированной службой города.
«Когда наведут порядок в городе с уборкой улиц? Я считаю, что то, что сейчас происходит, - это безответственность и безалаберность. Такое ощущение, что у нас выпадают осадки в виде грязи с прошлогодней весны. Это всё ляжет на ливневую канализацию, и мы опять поплывем, как это происходит каждую весну», - возмутился он.
Ранее жители Пскова жаловались и размещали в социальных сетях посты о горах песка по итогам зимы, которые не спешат убирать подрядные компании.
Заместитель администрации Пскова Александр Коновалов признал, что проблема действительно есть, но она в ручном режиме решается.
«Надо почаще гулять, чтобы видеть, что на центральных улицах у бордюров лежит грязь», - резюмировал депутат.
Фоторепортаж с сессии можно увидеть здесь >>>.