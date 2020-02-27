0
13:50
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08:13
Предварительное голосование «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области назначено на 31 мая
19:06
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
18:40
Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России
15:12
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
15:17
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
12:20
Руководитель облизбиркома Псковской области: Мы настроены на проведение кампаний без нарушений
Еще новости
Политика

Депутат гордумы призвал отвечающих за уборку Пскова подрядчиков чаще выходить на улицу

Депутат Псковской городской Думы Александр Баев призвал представителей подрядных компаний, отвечающих за уборку улиц, почаще выходить на пешие прогулки. Об этом он заявил 27 февраля в ходе сессии гордумы, передает корреспондент Псковского агентства информации. Тема была поднята при обсуждении вопроса о закреплении сооружений канализации за Специализированной службой города.

«Когда наведут порядок в городе с уборкой улиц? Я считаю, что то, что сейчас происходит, - это безответственность и безалаберность. Такое ощущение, что у нас выпадают осадки в виде грязи с прошлогодней весны. Это всё ляжет на ливневую канализацию, и мы опять поплывем, как это происходит каждую весну», - возмутился он.

Ранее жители Пскова жаловались и размещали в социальных сетях посты о горах песка по итогам зимы, которые не спешат убирать подрядные компании.

Заместитель администрации Пскова Александр Коновалов признал, что проблема действительно есть, но она в ручном режиме решается.

«Надо почаще гулять, чтобы видеть, что на центральных улицах у бордюров лежит грязь», - резюмировал депутат.

Фоторепортаж с сессии можно увидеть здесь >>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2020
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Предварительное голосование «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области назначено на 31 мая
27 февраля 2020
Предварительное голосование «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области назначено на 31 мая
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием
26 февраля 2020
Губернатор: Псковская область десятилетиями была обделена вниманием 1
Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России
26 февраля 2020
Утверждены новые правила применения оружия при охране воздушных границ России
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
25 февраля 2020
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
24 февраля 2020
Глава Дновского района Михаил Шауркин становится сторонником «Единой России»
Руководитель облизбиркома Псковской области: Мы настроены на проведение кампаний без нарушений
20 февраля 2020
Руководитель облизбиркома Псковской области: Мы настроены на проведение кампаний без нарушений
Вера Емельянова: В Конституции необходимо закрепить нормы поддержки семьи
19 февраля 2020
Вера Емельянова: В Конституции необходимо закрепить нормы поддержки семьи

Идет загрузка...