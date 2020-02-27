В Псковской области на период проведения проверки госслужащих будут отстранять от должности

14:23, 27 февраля 2020, ПАИ

В региональный закон «О государственной гражданской службе Псковской области» внесены изменения, которые позволят отстранять госслужащих от должности на период проведения проверки. Такое решение приняли депутаты на 40-ой сессии Псковского областного Собрания 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Проект областного закона был разработан в связи с совершенствованием федерального законодательства о противодействии коррупции. Для приведения в соответствие с актуальными правовыми нормами региональный закон дополняется положениями о праве представителя нанимателя принять решение об отстранении гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы на период проведения служебной проверки.

В положении, устанавливающем срок отстранения гражданского служащего от замещаемой должности «на период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от замещаемой должности», исключаются слова «по вине гражданского служащего». Также в новой редакции излагается статья о порядке применения взысканий за коррупционные правонарушения.