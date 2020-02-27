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Общество

Эксперт: Зимняя погода в Псковской области установится лишь на три дня

Зимняя погода установилась в Псковской области 27 февраля - снизились дневные и ночные температуры, выпал снег. Однако уже через три дня в регионе наступит весна. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Количество осадков, которые выпали с начала месяца в северной части региона, превысили норму в 2,2 раза, в южной части региона (от Островского района) осадки превысили норму в 1,5 раза. Правда, речь идет не только о снеге, но и о прошедшем ранее сильном дожде. 

Это сказалось на повышении уровня воды в реках и озерах. Их объем выше средних многолетних норм, но при этом до уровня «неблагоприятного явления» есть еще большой запас, отметил эксперт.

«Снега выпало 6 миллиметров, что не доходит до критериев неблагоприятного явления», - добавила Тала Нещадимова.

Зимняя погода сохранится до 1 марта, ночные температуры будут устойчивыми, держаться на отметке «минус» в течение трех дней. В отдельных районах температура воздуха может опуститься до -9 градусов. Дневные температуры будут близки к нулю. Из неблагоприятных условий прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья.

«В воскресенье, 1 марта, будет настоящее прощание с Масленицей и прощание с зимой», - отметила Тала Нещадимова. 

Последствия снегопада устраняет спецтехника подрядных компаний.

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