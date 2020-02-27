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Общество

Теперь не только свадьбы: В псковском Дворце бракосочетаний прошла первая творческая фотосессия

Фото: пресс-служба ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»

Первая творческая фотосессия прошла в особняке дворянина Лавриновского в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Фотосессия проводилась в формате «Love story» в обновленных интерьерах Дворца бракосочетаний после недавнего масштабного ремонта здания. На площадке работали топовые специалисты свадебной индустрии Псковской области.

Особняк Лавриновского стал удивительным местом, где сочетваются история и современность. Театрально-концертная дирекция Псковской области решила воспользоваться данной площадкой в качестве места для организации тематических фотосессий на платной основе.

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