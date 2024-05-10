На прилегающих к автодороге Псков – Гдов территориях провели субботник
На прилегающих к автодороге Псков – Гдов территориях провели субботник. Об этом ПАИ сообщили в Псковском лесничестве.
Работники Середкинского участкового лесничества убрали возле беседок и родника в деревне Знаменка Псковского района бытовой мусор.
Ранее сообщалось, что субботники провели на братских захоронениях в Кунье и Печорах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 мая 2024
Ветерана Великой Отечественной войны Василия Тимофеева из Печор поздравили с Днём Победы
10 мая 2024
Потомки бойца, похороненного в Себежском районе, приехали из Казахстана, чтобы почтить его память