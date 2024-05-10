На прилегающих к автодороге Псков – Гдов территориях провели субботник

16:02, 10 мая 2024, ПАИ

На прилегающих к автодороге Псков – Гдов территориях провели субботник. Об этом ПАИ сообщили в Псковском лесничестве.

Работники Середкинского участкового лесничества убрали возле беседок и родника в деревне Знаменка Псковского района бытовой мусор.

Ранее сообщалось, что субботники провели на братских захоронениях в Кунье и Печорах.