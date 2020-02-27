Псковские депутаты поддержали инициативу о «народном бюджетировании»

14:47, 27 февраля 2020, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали проекты федеральных законов, направленные на создание правовых основ для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Такое решение депутаты приняли на 40-ой сессии регионального парламента 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания Борис Полозов пояснил коллегам, что в Совете Федерации вышли с законодательной инициативой и предложили ввести такое понятие как инициативное бюджетирование.

По его словам, в законодательстве не отражены процессы, которыми так или иначе занимаются органы местного самоуправления. Предложенные законопроекты исправят это, что даст возможность вносить по важнейшим вопросам инициативы для реализации в рамках бюджета муниципального образования.

Согласно пояснительной записке, институт инициативного бюджетирования призван обеспечить непосредственное участие граждан в определении приоритетных направлений расходования местных бюджетов путём разработки и внесения в орган местного самоуправления проектов, направленных на решение проблем, имеющих наибольшую значимость для жителей. Обязательным элементом проектов инициативного бюджетирования является обеспечение возможности участия граждан в реализации этих проектов, а также в общественном контроле за их исполнением.