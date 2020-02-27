Yota запустила рекламную кампанию #хозяинтарифа

16:48, 27 февраля 2020, ПАИ

Yota запустила новую рекламную кампанию #хозяинтарифа. Её цель – рассказать пользователям о том, что в Yota отсутствуют фиксированные тарифы, которые лишают клиентов выбора, навязывая определенное количество минут и ГБ, а также различные ненужные опции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

В рамках кампании Yota запустила четыре рекламных ролика, в каждом из которых один из героев – Валера, Женёк, Алиса или Серёжа – выдвигает свои требования к оператору. Ведь только в Yota клиент диктует свои условия, а не наоборот.

Кампания #хозяинтарифа будет транслироваться только в digital.

«В новой рекламной кампании мы решили напомнить пользователям, что они сами вольны выбирать нужное количество минут и гигабайт, а также безлимитный доступ к нужным приложениям. И больше им ни за что платить не нужно. Просто потому, что не за что», - сказала бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 26 февраля по 5 апреля 2020 года.

Состав творческой группы: от Yota бренд-менеджер Елена Толбузова, медиа-менеджеры Светлана Солопова и Алина Репкина, менеджер по специальным проектам Александра Гасанова. От Friends Moscow старший аккаунт-менеджер Анастасия Алексеева, старший стратег Виктория Казакова, старший копирайтер Андрей Попов, старший арт-директор Андрей Потехин, креативный директор Денис Елисеев.

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − мобильная связь и интернет 4G.