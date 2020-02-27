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Житель Дновского района похитил деньги с банковского счета великолучанина

Житель Дновского района похитил денежные средства в размере 4500 рублей с банковского счета великолучанина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В октябре прошлого года обвиняемый воспользовался ошибкой банковского работника, который неправильно внес сведения о номере мобильного телефона, подключенного потерпевшим к услуге «мобильный банк». Из-за сбоя работы банковской программы, обвиняемый получил доступ через телефон к стороннему банковскому счету, открытому в Великих Луках, и перевел себе 4500 рублей.

Похищенные денежные средства обвиняемый потратил на собственные нужды. В ходе расследования ущерб был возмещен потерпевшему в полном объёме. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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