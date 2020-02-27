Кураторов национальных проектов назначили в России

16:01, 27 февраля 2020, ПАИ

В России назначены кураторы национальных проектов. Курирование общих вопросов реализации нацпроектов возложено на вице-премьеров Андрея Белоусова и Дмитрия Григоренко, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова стала курировать национальные проекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Наука». Национальные проекты «Демография», «Культура», «Цифровая экономика РФ» курирует Дмитрий Чернышенко.

Курированием национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также «Жилье и городская среда», «Экология» (в части федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волги») будет заниматься заместитель премьер-министра РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер Виктория Абрамченко курирует нацпроект «Экология». Вице-премьер Андрей Белоусов определен как куратор нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», а также «Международная кооперация и экспорт».

Курирующими вице-премьерами Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры по вопросам реализации транспортной части были выбраны Юрий Борисов и Марат Хуснуллин.