Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области

18:15, 27 февраля 2020, ПАИ

Налипание снега привело к обрыву проводов линий электропередач в Псковском, Себежском и Печорском районах. На месте уже работают ремонтные бригады..

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» переведен в режим повышенной готовности 27 февраля с 10:30. Как сообщили ПАИ в пресс-службе компании, такие меры приняты в связи с сильным снегопадом.

В настоящее время приведены в готовность резервные источники энергоснабжения.

Компания «Россети Северо-Запад» напомниает: запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.