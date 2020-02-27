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Общество

Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области

Снегопад обрушился 27 февраля на Псковскую область. Фото: Дарья Хваткова.

Налипание снега привело к обрыву проводов линий электропередач в Псковском, Себежском и Печорском районах. На месте уже работают ремонтные бригады..

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» переведен в режим повышенной готовности 27 февраля с 10:30. Как сообщили ПАИ в пресс-службе компании, такие меры приняты в связи с сильным снегопадом.

В настоящее время приведены в готовность резервные источники энергоснабжения.

Компания «Россети Северо-Запад» напомниает: запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

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