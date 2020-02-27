Пенсионер из Пустошки соврал о краже денег в надежде распрощаться с кредитом

18:58, 27 февраля 2020, ПАИ

60-летний пенсионер из Пустошки соврал о краже денег, чтобы избавиться от кредита. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился житель Великих Лук, который сообщил, что 25 февраля из его автомобиля «Лада Ларгус», стоявшего у дома по улице Октябрьской, похитили 996 тысяч рублей. В ходе проверки было установлено, что потерпевший сообщил ложные сведения о будто бы совершенном в отношении него противоправном деянии.

Денежные средства были обнаружены и изъяты. Гражданин свою вину признал и рассказал. Сотрудникам полиции он рассказал, что рассчитывал в случае возбуждения уголовного дела по факту кражи денег добиться от банка приостановки действия его кредита.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного доноса. За данное преступление обвиняемому грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от 1 до 2 лет либо принудительные работы на срок до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок.