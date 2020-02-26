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Детским хоккейным турнирном почтят память 6-й роты в Пскове

Фото: Федор Голубенко.

С 28 февраля по 1 марта в Ледовом дворце Пскова пройдет турнир по хоккею среди детско-юношеских команд 2007 года рождения, посвященный памяти 6 роты. В соревновании примут участие команды из Санкт-Петербурга: «Спартак», «Черные береты», «Лицей-369». Честь Псковской области будет защищать команда «Торнадо» (тренер Александр Савенков), сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Кроме соревновательной части в программу для юных хоккеистов включено возложение цветов к мемориалам героев, а также посещение турнира по боевым искусствам на территории воинской части. Организатором соревнований является ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (Ледовый Дворец) при поддержке пдминистрации Псковской области.

1 марта 2020 года исполняется 20 лет со дня подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Указом президента Российской Федерации от 30 июля 2018 г. N 463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников» дате был придан особый статус.

Расписание игр: 

28 февраля, пятница:
12:45-14:00 – «Спартак» С.Петербург – «Торнадо» Псков
14:00-14:15 – торжественное открытие турнира
14:30-15:45 – «Черные береты» С.Петербург – «369 лицей» С.Петербург
17:15-18:30 –«Торнадо» Псков – «Черные береты» С.Петербург
18:45-20:00 – «Лицей 369» С.Петербург – «Спартак» С.Петербург

29 февраля, суббота:
09:45-11:00 –«Черные береты» С.Петербург – «Спартак» С.Петербург»
11:15-12:30 – «Торнадо» Псков – «Лицей 369» С.Петербург
16:45-18:00 – полуфинал №1
18:15 - 19:30 – полуфинал №2

01 марта, воскресенье:
09:45-11:00 – матч за 3 место
11:15-12:30 – ФИНАЛ
12:30-12:45 – торжественное закрытие турнира

Арслан Байрамов
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