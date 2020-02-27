На фасаде дома по улице Индустриальной в Пскове установят мемориальную доску в память о Романе Соколове

20:16, 27 февраля 2020, ПАИ

Имя десантника 6-й роты Гвардии капитана Романа Соколова увековечат мемориальной доской на фасаде дома, в котором он жил. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы в ходе очередной сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Мемориальный объект появится по адресу: улица Индустриальная, д. 4а. Работы будут профинансированы из городского бюджета в 2020 году по муниципальной программе «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».

Роман Соколов - заместитель командира роты по воздушно-десантной подготовке.

Родился 16 февраля 1972 года в Рязани. Служил в Пскове в 76-й дивизии.

29 февраля 6-я рота десантников приняла бой в Аргунского ущелье. Капитан Соколов возглавил два взвода и отошел с ними на высоту 776.0 под шквальным огнем.

За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, гвардии капитану Роману Соколову присвоено звание Героя России (посмертно).