Облик памятника псковским бойцам СВО описал скульптор

23:31, 09 апреля 2025, ПАИ

Концепцию мемориала в честь псковских бойцов СВО, который установят в деревне Белый Мох, обсудили в правительстве Псковской области сегодня, 9 апреля. В мероприятии принял участие автор проекта мемориала, скульптор Денис Стритович, который в рамках встречи рассказал, каким будет облик памятника.

В центре внимания фигура молодого курсанта, который только что окончил военное училище, добавил автор проекта. «Герой спускается к нам, а мы двигаемся навстречу защитнику Отечества, поднимаясь по лестнице. Концептуально проект сильно отличается от мемориала в Выбутах. Предполагается из алюминия сделать боковые сцены, сама фигура бронзовая», – сказал скульптор.

Общая высота композиции – 8,5 метра, высота фигуры – около 2,5 метра. «Сделали, как в советской архитектуре, несколько подъёмов: это плавные подъёмы, но они важны, так как отделяют зрителя от основного объекта», – сказал автор проекта.

Среди материалов — мансуровский белый гранит (из него выполнены ступени, по которым идёт герой), тёмный гранит, рельефы с графикой – алюминиевые, а фигура с орденом и надписями – бронзовые. Будет и место для возложения цветов.

«Важно, что мемориал и вход на кладбище рядом и при этом он [памятник] именно встречает, мимо него не пройдёшь. Это становится основным акцентом всей архитектурной композиции. Две аллеи, слева и справа, где люди приходят непосредственно к захоронениям. И здесь он [памятник], ещё раз говорю, и оторван, и привязан одновременно. Это по поводу самого места», – подчеркнул Денис Стритович.