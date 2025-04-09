В Новоржевском округе проводится противопожарная опашка населённых пунктов

21:22, 09 апреля 2025, ПАИ

На территории Новоржевского муниципального округа проводится противопожарная опашка населённых пунктов. Делается это ежегодно и остаётся одним из основных требований пожарной безопасности населённых пунктов, граничащих с лесными участками. Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Напомним, с 1 апреля 2025 года в Псковской области установлен пожароопасный сезон.

«Интересна методика проведения опашных работ: трактор, оснащённый плугом, переворачивает и крошит почву. В результате образуется полоса, которая будет препятствовать массовому распространению огня. Дорогие новоржевцы и гости нашего округа! Соблюдайте меры предосторожности в обращении с огнём и не разводите костры в лесных массивах», – пишет газета.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу по телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00 либо в ЕДДС Новоржевского округа по номеру (8 811-43) 2-17-12. Звонки принимаются круглосуточно.

Ранее сообщалось, что с начала года в Псковской области зафиксировано 311 палов травы, что почти в семь раз больше, чем за аналогичный период 2024 года.