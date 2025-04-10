Под особым углом падения лучей закатного солнца: предложения об установке памятника бойцам СВО обсудили в Пскове

00:11, 10 апреля 2025, ПАИ

Открыть мемориальный комплекс, посвящённый псковским бойцам СВО, планируется в деревне Белых Мох 18 сентября – в День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Концепцию памятника обсудили в рамках встречи, которая прошла при участии представительниц женсовета Псковского территориального гарнизона и вдов бойцов СВО сегодня, 9 апреля. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

В мероприятии также приняли участие сенатор от Псковской области Алексей Наумец, глава Пскова Бориса Елкин, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, автор проекта скульптор Денис Стритович и другие. Участники оценили концепцию памятника и вынесли свои предложения об улучшении характеристик объекта и месте его расположения – вблизи кладбища на Крестовском шоссе, в деревне Белых Мох.

В центре мемориала планируется поместить фигуру молодого бойца в военной форме. К нему ведут мраморные ступени: герой будто спускается по ним, а гости мемориала поднимаются навстречу бойцу, рассказал идею Денис Стритович. В композицию также войдут пилоны, орден, табличка со справкой о памятнике.

«Вместе с соединением назначим сюда должностное лицо, которое лично даст экспертную оценку. А мы, если есть необходимость, обратимся в Геральдический совет, в Министерство обороны (я могу эскизы занести) и получим официальное подтверждение, что нарушения формы одежды при проектировании не допущено», – отметил Алексей Наумец.

Также сенатор от Псковской области предложил подчеркнуть в композиции участие в СВО всех родов войск. «У нас же похоронены там ребята из всех видов и родов вооружённых сил: там и авиация, и танкисты – все. Эти ребята своей жизнью доказали свою верность Отечеству. У нас люди воюют во всех видах и родах вооружённых сил», – сказал Алексей Наумец.

Вдова участника СВО обратила внимание, что ранее было озвучено предложение о расположении композиции под особым углом, чтобы, когда садится солнце, между пилонами пробивался луч. Такая природная подсветка подчеркнёт идею памятника, отметила участница встречи.

«Тогда согласовываем место расположения. Коллеги посмотрят на месте, как лучше солнце будет падать, и отдельно тоже с вами это обсудим. Если устраивает концепция и если договорились, что здесь будут представлены все рода войск, тогда занимаемся в этом направлении, потом собираемся и утверждаем уже окончательный вариант с деталями и нюансами», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.