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Общество

Бойцам 6-й роты установили бюсты в Великих Луках и в Струго-Красненском районе

Фото предоставлено редацией газеты «Струги»

В Псковской области 27 февраля торжественно открыли два бюста бойцам 6-й роты.

В память о подвиге рядового Владимира Ислентьева установлен мемориал в сквере поселка Струги Красные, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

У его подножия прошел траурный митинг, была отслужена поминальная лития. Собравшиеся почтили память героя минутой молчания, возложили цветы.

Памятные мероприятия продолжились в деревне Пятчино, где десантник жил. Владимир Ислентьев, отец погибшего бойца, высадил у дома кленовую аллею.

Фото предоставлено Евгением Николаенковым

В Великих Луках открыли бюст Сергею Шикову, он был самым молодым в составе роты. Ему на момент гибели было 18 лет.

На братском кладбище воинов Советской Армии была отслужена поминальная лития. Почтить память воина собрались ветераны, ученики школы №134, в которой учился Сергей Шиков, представители общественных организаций.

Бойцы 6 роты погибли 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чеченской республики. Менее сотни бойцов сдерживали натиск 2,5 тысяч бандитов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

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