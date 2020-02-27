0
22:23
В такие дни надо давать выходные: Жители Псковской области делятся фотографиями снегопада
20:04
16-битные войны: Ёж на поле боя
18:15
Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области
17:50
«Елка желаний» завершилась (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:38
Отопление дали в кампус ПсковГУ
16:48
Yota запустила рекламную кампанию #хозяинтарифа
15:56
Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе
Еще новости
Общество

Телеканалы «Матч» и «Русская ночь» могут исчезнуть из пакетов «Триколор»

Вещание большого пакета телеканалов может прекратиться в сети «Триколор». Речь идет о пакете «Ред Медиа», входящего в состав холдинга «Газпром-медиа». Стороны не договорились об условиях вещания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В перечне такие каналы как «Матч Премьер», «Матч Премьер HD», «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 1 HD», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 2 HD», «Матч! Футбол 3», «Матч! Футбол 3 HD», «Матч! Арена HD», «Матч! Боец», «Матч! Игра HD», «Матч! Страна», «КХЛ ТВ», «КХЛ ТВ HD», «Кухня ТВ», «365 дней ТВ», HDL, Zee TV, «Авто Плюс», «Бокс ТВ», «Живи!», «Индийское кино», «КВН ТВ», «Кинокомедия», «Киномикс», «Киносвидание», «Киносерия», «Ля-Минор ТВ», «Малыш», «Мужское кино», «Наше новое кино», «Родное кино», «Русская ночь».

«В ходе переговоров о дальнейшем сотрудничестве между компаниями «Триколор» и «Ред Медиа» руководство спутникового оператора «Триколор» выдвинуло требования о существенном изменении условий пакетирования и дистрибуции контента, предоставляемого «Ред Медиа». К сожалению, ни одно из компромиссных предложений «Ред Медиа» не устроило компанию «Триколор», поэтому вещание пакета телеканалов «Ред Медиа» в сети спутникового оператора будет прекращено с 1 марта», - отметили в компании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области
27 февраля 2020
Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области
«Елка желаний» завершилась (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2020
«Елка желаний» завершилась (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Отопление дали в кампус ПсковГУ
27 февраля 2020
Отопление дали в кампус ПсковГУ
Yota запустила рекламную кампанию #хозяинтарифа
27 февраля 2020
Yota запустила рекламную кампанию #хозяинтарифа
Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе
27 февраля 2020
Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе
Эксперт: Зимняя погода в Псковской области установится лишь на три дня
27 февраля 2020
Эксперт: Зимняя погода в Псковской области установится лишь на три дня
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2020
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Пскове техника вышла на борьбу с последствиями снегопада
27 февраля 2020
В Пскове техника вышла на борьбу с последствиями снегопада

Идет загрузка...