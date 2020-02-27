Телеканалы «Матч» и «Русская ночь» могут исчезнуть из пакетов «Триколор»

20:41, 27 февраля 2020, ПАИ

Вещание большого пакета телеканалов может прекратиться в сети «Триколор». Речь идет о пакете «Ред Медиа», входящего в состав холдинга «Газпром-медиа». Стороны не договорились об условиях вещания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В перечне такие каналы как «Матч Премьер», «Матч Премьер HD», «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 1 HD», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 2 HD», «Матч! Футбол 3», «Матч! Футбол 3 HD», «Матч! Арена HD», «Матч! Боец», «Матч! Игра HD», «Матч! Страна», «КХЛ ТВ», «КХЛ ТВ HD», «Кухня ТВ», «365 дней ТВ», HDL, Zee TV, «Авто Плюс», «Бокс ТВ», «Живи!», «Индийское кино», «КВН ТВ», «Кинокомедия», «Киномикс», «Киносвидание», «Киносерия», «Ля-Минор ТВ», «Малыш», «Мужское кино», «Наше новое кино», «Родное кино», «Русская ночь».

«В ходе переговоров о дальнейшем сотрудничестве между компаниями «Триколор» и «Ред Медиа» руководство спутникового оператора «Триколор» выдвинуло требования о существенном изменении условий пакетирования и дистрибуции контента, предоставляемого «Ред Медиа». К сожалению, ни одно из компромиссных предложений «Ред Медиа» не устроило компанию «Триколор», поэтому вещание пакета телеканалов «Ред Медиа» в сети спутникового оператора будет прекращено с 1 марта», - отметили в компании.