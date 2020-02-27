0
22:23
В такие дни надо давать выходные: Жители Псковской области делятся фотографиями снегопада
20:04
16-битные войны: Ёж на поле боя
18:15
Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области
17:50
«Елка желаний» завершилась (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:38
Отопление дали в кампус ПсковГУ
16:48
Yota запустила рекламную кампанию #хозяинтарифа
15:56
Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе
Еще новости
Общество

Сопродюсер фильма «Холоп» рассказал о неудобных сценах и мате в картине

Сопродюсер и соавтор сценария киноленты «Холоп» Дарья Грацевич назвала завязку в самой кассовой российской картине «не самой удачной». Об этом она заявила в интервью «Фонтанке».

«Сейчас я вижу, что можно было сделать лучше. И это нормальная часть работы. Есть вещи, которые ты не заметишь, посмотрев фильм двадцать раз на монтаже, озвучке, а потом приходишь на премьеру, и вот тут-то осознаешь: вот это затянуто, почему мы это не убрали?», - сказала она.

Дарья Грацевич уточнила, что таким неудачным моментом стало первое появление героя в кадре. «Нас упрекнули в том, что фильм с возрастным ограничением «12+» начинается со сцены, в которой предлагают сделать минет в автомобиле. И я согласна, что получилось неаккуратно», - отметила соавтор сценария.

При этом она настаивает, что вся лента исключительно о любви, а не о «зажравшейся элите» или о «пропаганде крепостного права», в чем обвинили авторов картины.

«Вся история про то, что героя исправляет любовь», - отметила Дарья Грацевич.

Еще одной темой стало использование нецензурных слов. «Я бы хотела, чтобы в фильмах «18+» убрали цензурное ограничение на мат. Зачем оно, не понятно», - сказала она.

Кинолента «Холоп» снималась, в том числе, на территории Псковской области. Она стала самой кассовой в период новогодних каникул 2020 года и в истории отечественного кинопроката.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области
27 февраля 2020
Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области
«Елка желаний» завершилась (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2020
«Елка желаний» завершилась (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Отопление дали в кампус ПсковГУ
27 февраля 2020
Отопление дали в кампус ПсковГУ
Yota запустила рекламную кампанию #хозяинтарифа
27 февраля 2020
Yota запустила рекламную кампанию #хозяинтарифа
Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе
27 февраля 2020
Председатель Псковского областного Собрания назвал успешной работу по реализации нацпроектов в регионе
Эксперт: Зимняя погода в Псковской области установится лишь на три дня
27 февраля 2020
Эксперт: Зимняя погода в Псковской области установится лишь на три дня
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2020
Заседание 35-ой сессии Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Пскове техника вышла на борьбу с последствиями снегопада
27 февраля 2020
В Пскове техника вышла на борьбу с последствиями снегопада

Идет загрузка...