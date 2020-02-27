Сопродюсер фильма «Холоп» рассказал о неудобных сценах и мате в картине

22:03, 27 февраля 2020, ПАИ

Сопродюсер и соавтор сценария киноленты «Холоп» Дарья Грацевич назвала завязку в самой кассовой российской картине «не самой удачной». Об этом она заявила в интервью «Фонтанке».

«Сейчас я вижу, что можно было сделать лучше. И это нормальная часть работы. Есть вещи, которые ты не заметишь, посмотрев фильм двадцать раз на монтаже, озвучке, а потом приходишь на премьеру, и вот тут-то осознаешь: вот это затянуто, почему мы это не убрали?», - сказала она.

Дарья Грацевич уточнила, что таким неудачным моментом стало первое появление героя в кадре. «Нас упрекнули в том, что фильм с возрастным ограничением «12+» начинается со сцены, в которой предлагают сделать минет в автомобиле. И я согласна, что получилось неаккуратно», - отметила соавтор сценария.

При этом она настаивает, что вся лента исключительно о любви, а не о «зажравшейся элите» или о «пропаганде крепостного права», в чем обвинили авторов картины.

«Вся история про то, что героя исправляет любовь», - отметила Дарья Грацевич.

Еще одной темой стало использование нецензурных слов. «Я бы хотела, чтобы в фильмах «18+» убрали цензурное ограничение на мат. Зачем оно, не понятно», - сказала она.

Кинолента «Холоп» снималась, в том числе, на территории Псковской области. Она стала самой кассовой в период новогодних каникул 2020 года и в истории отечественного кинопроката.