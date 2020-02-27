Отключения света зафиксированы в шести районах Псковской области из-за мокрого снега

22:41, 27 февраля 2020, ПАИ

27 февраля силы Псковского филиала «Россети Северо-Запад» были переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозами синоптиков о снегопаде. По данным на 22 часа, в регионе из-за налипания мокрого снега на линии электропередач зафиксированы обрывы в шести муниципальных районах. В их числе — Бежаницкий, Дновский, Локнянский, Печорский, Пушкиногорский, Себежский, сообщили Псковскому агентству информации в администрации области.

На месте работают ремонтные бригады. За последние несколько часов количество отключенных объектов сократилось вдвое.

Работы будут продолжены до полного восстановления энергоснабжения.