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Общество

Отключения света зафиксированы в шести районах Псковской области из-за мокрого снега

Мокрый снег 27 февраля стал не только причиной для обрыва проводов, но и для ухудшения дорожной обстановки в регионе - транспорт пробуксовывает, не может подняться на склоне. Фото: Андрей Степанов.

27 февраля силы Псковского филиала «Россети Северо-Запад» были переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозами синоптиков о снегопаде. По данным на 22 часа, в регионе из-за налипания мокрого снега на линии электропередач зафиксированы обрывы в шести муниципальных районах. В их числе — Бежаницкий, Дновский, Локнянский, Печорский, Пушкиногорский, Себежский, сообщили Псковскому агентству информации в администрации области.

На месте работают ремонтные бригады. За последние несколько часов количество отключенных объектов сократилось вдвое.

Работы будут продолжены до полного восстановления энергоснабжения.

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