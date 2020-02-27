Черная магия цифр: Изучаем псковские страницы истории войны

23:46, 27 февраля 2020, ПАИ

9 июля 1941 г. - 22 июля 1944 г.

3 года и 13 дней (1109 дней)

26 616 часов

Сплошная черная магия цифр, если задуматься.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня и унесла 1,5 млн жизней.

Чем ближе День Победы, тем чаще звучат отдельные слова. Такие, например, как «холокост». По некоторым оценкам, в годы войны были уничтожены около 6 млн евреев. Ныне их на Земле всего около 13 млн. А вот для 26 млн смертей советских граждан такого емкого слова все еще нет.

И очень мало мы слышим про сожженные деревни в Псковской области. Пожалуй, кое-кто, может быть, слышал про Красуху, но таких деревень было намного больше. Не так часто можно услышать и про концлагеря в самом городе Пскове, их было 3: Шталаг-372 на улице Юбилейной (примерное расположение можно представить по памятной стеле напротив остановки «11 школа»; Дулаг в Крестах (примерно в том месте, где сейчас сельскохозяйственный колледж, раньше там было тракторное училище), и так называемый «лазарет» (примерно в том месте, где сейчас областная больница). Это был скорее концентрационный лагерь для больных или раненых. С очень большой смертностью. В общей сложности на территории Пскова было умерщвлено 223 700 военнопленных - это цифры из документов специальной комиссии, которая расследовала военные преступления. Только задумайтесь, было уничтожено людей больше, чем проживает в этом городе сегодня.

Немцы приходили сюда всерьез и надолго. У них уже было продумано административное деление и даже назначены правители этих административных единиц (Рейхскомиссариатов). После захвата Ленинграда и Москвы Псков должен был войти в уже существующий Рейхскомиссариат Остланд (часть Белоруссии, Литва, Латвия и Эстония) как “район Плескау”, вместе с Новгородом (район Хольмгард (Holmgård, Holmgarðr)) Всё было продумано.

Основательность намерений можно понять и по назначению лагерей. Шталаг - это лагерь для военнопленных без офицерских званий, постоянный. Дулаг - пересыльный лагерь, откуда дальше шло “распределение”.

Практически сразу в Пскове были проведены показательные казни, сначала повесили двух мужчин (“за помощь партизанам”), и в скором времени расстреляли десять человек. Это произошло в том месте, где сейчас площадь Ленина. Расстрелянные же были, по мнению фашистов, причастны к смерти одного немецкого солдата. Сейчас на месте расстрела установлена памятная табличка - обратите внимание в следующий раз, когда будете проходить мимо церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. Тела убитых оставили на всеобщее обозрение. В “назидание”. Немцы сразу продемонстрировали, какие порядки теперь действуют в городе.

Такими расстрелами занимались обычно специальные подразделения - «айнзацкоманды» (подразделения, состоящие из вафен-СС и под руководством офицеров СД (политическая полиция)). Штаб айнзацкоманды А с 18 июля 1941 находился какое-то время в Пскове.

Вообще же Псков стал у немцев тыловым административным, хозяйственным и военным центром. В городе разместились: командование и хозяйственная инспекция группы армий «Север». Резиденцией командующего группой армий «Север» стала Снятная Гора. В городе действовала полиция, а также размещался отдел Абвера (военная разведка Третьего Рейха). Стоял и многочисленный военный гарнизон.

Из воспоминаний свидетелей тех дней:

Священник Иван Спиридонович Иванов: «С первых же дней, немцы гнали по улицам города русских военнопленных, которые представляли собой жуткое зрелище - грязные, оборванные, практически не могли передвигаться от истощения и слабости. Помогать же им или пытаться передать еду, воспрещалось, так как принявшего сразу же расстреливали. Расстреливали также тех, кто не мог уже двигаться. И всё это средь бела дня».

Шпагина Мария Ивановна: «Никто не выдавал пленным зимнюю одежду, поэтому заключенные лагерей ходили в том, что есть, в летнем обмундировании. Жили они также в холодных помещениях, и их всё равно гнали на работы, и чтобы не упасть, некоторые ходили обнявшись, поддерживая друг друга. Людей, которые не могли идти работать, расстреливали и кидали в подготовленные заранее рвы».

(Материалы отсюда >>>)

Ещё один свидетель, рассказывает: «Я была во время оккупации маленькой девочкой, однажды мы играли в снежки, и кто-то запустил снежком в мимо проходящего немецкого офицера, тот достал пистолет и выстрелил в толпу детей, так умер соседский мальчишка» (первоисточник здесь >>>)

3500 мирных жителей, в том числе женщин и детей, было расстреляно в Пскове. На многих телах члены комиссии обнаружили следы пыток.

Педантичные и скрупулезные немцы всех жителей поставили на трудовой учёт, вернее захотели поставить. Оккупанты создали и управление труда. В его обязанности входило выявление и мобилизация рабочей силы. Власти ввели в употребление так называемые «рабочие паспорта». Их обязаны были получить на бирже труда все лица в возрасте от 14 до 65 лет. «Рабочие паспорта» давали право на жизнь в городе. Лица, не имевшие их, считались дезертирами с «Трудового германского фронта». Их ждало тюремное заключение. Начальник хозяйственного управления Пскова обер-лейтенант Беккер 21 ноября 1941 года вынужден был издать следующий приказ: «Сим в последний раз предлагается населению Пскова явиться с нужными документами для получения рабочего паспорта в помещение управления труда по Плаунер улице, № 11 (ул.Ленина). Кто после 1.12.41 года будет застигнут военным патрулем без рабочего паспорта, будет подвергнут уже объявленному наказанию».(первоисточник здесь >>>)

В Пскове выходили подконтрольные немцам газеты (самая известная «За Родину»), велись радиопередачи.

Выживание продолжалось - 3 года и 13 дней.

На момент освобождения, 23 июля, в городе находилось 143 мирных жителя. Все дело в том, что весь тыловой район немецких армий делился на зоны. У немцев существовал порядок, по которому все гражданское население выселялось из прифронтовой зоны на 50 км. В начале марта 1944-го советские войска вошли в Ершово, а это в 25 км от города, и Псков попал в зону отселения. Псковичей увозили в Германию работать.

Продолжение следует.