Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области

07:49, 28 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области снизилась заболеваемость ОРВИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 17 по 23 февраля это заболевание диагностировали у 4 тысяч 943 жителей региона, недельный эпидемический порог снизился на 35,8%. В Пскове заболели ОРВИ 2 тысячи 148 человек, что выше недельного эпидпорога на 5,9%. За минувшую неделю в области госпитализированы 66 человек с признаками ОРВИ.

По данным лабораторного мониторинга, активность циркуляции респираторных вирусов находится на среднем уровне. В результате обследований 32 больных с признаками ОРВИ у троих выявили А (H1N1 09), у одного – А несубтипированные ОРВИ, у двоих – А (H3N2), у восьмерых – В, у двоих – аденовирус.