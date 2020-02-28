Спрос на ювелирные изделия растёт в России перед 8 марта

08:16, 28 февраля 2020, ПАИ

В России в преддверии Международного женского дня растёт спрос на драгоценные металлы и ювелирные изделия, сделанные из них, пишет газета «Известия» со ссылкой на российских аналитиков.

По данным опроса, в десяти российских городах в конце февраля – начале марта в преддверии 8 марта традиционно отмечается рост спроса на золото и ювелирные изделия, сделанные из этого драгоценного металла. Чаще всего подобные подарки приобретают жители Махачкалы, Кемерова и Саратова.

Исследование показало, что 6% россиян не менее раза в год покупают или продают золото, включая украшения. Еще 5% жителей России рассматривают возможность вложиться в этот драгоценный металл. По мнению экспертов, золото – хорошие долгосрочные инвестиции, а вот золотое украшение с инвестиционной точки зрения – неудачное решение, так как при покупке такая «инвестиция» автоматически теряет в цене 20-30%.