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Общество

Спрос на ювелирные изделия растёт в России перед 8 марта

В России в преддверии Международного женского дня растёт спрос на драгоценные металлы и ювелирные изделия, сделанные из них, пишет газета «Известия» со ссылкой на российских аналитиков.

По данным опроса, в десяти российских городах в конце февраля – начале марта в преддверии 8 марта традиционно отмечается рост спроса на золото и ювелирные изделия, сделанные из этого драгоценного металла. Чаще всего подобные подарки приобретают жители Махачкалы, Кемерова и Саратова.

Исследование показало, что 6% россиян не менее раза в год покупают или продают золото, включая украшения. Еще 5% жителей России рассматривают возможность вложиться в этот драгоценный металл. По мнению экспертов, золото – хорошие долгосрочные инвестиции, а вот золотое украшение с инвестиционной точки зрения – неудачное решение, так как при покупке такая «инвестиция» автоматически теряет в цене 20-30%. 

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