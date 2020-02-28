0
09:40
Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка
18:15
Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области
10:44
Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе
11:52
Каждый четвертый ходит в масках: Вернувшаяся из Италии псковичка рассказала о коронавирусе в Европе
10:34
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
22:54
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
18:21
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
Еще новости
Происшествия

Более 140 тысяч рублей украли мошенники у двух жителей Псковской области

В Пскове и Великих Луках двое местных жителей лишились более 140 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 25 февраля 63-летней псковичке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к ее личному кабинету в интернете он обманным путем завладел с банковского счета пенсионерки деньгами в размере 115 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А Великих Луках 46-летнему местному жителю неизвестный гражданин предложил помочь оформить кредит. Однако после общения с ним у мужчины с банковской карты исчезли более 28 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка
28 февраля 2020
Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка
Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области
27 февраля 2020
Налипание снега привело к обрыву электропроводов в трех районах Псковской области
Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе
27 февраля 2020
Мать и сын с пистолетом и газовым баллончиком ограбили магазин в Великолукском районе
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
26 февраля 2020
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
25 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
25 февраля 2020
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
25 февраля 2020
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
25 февраля 2020
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе

Идет загрузка...