Более 140 тысяч рублей украли мошенники у двух жителей Псковской области

08:34, 28 февраля 2020, ПАИ

В Пскове и Великих Луках двое местных жителей лишились более 140 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 25 февраля 63-летней псковичке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к ее личному кабинету в интернете он обманным путем завладел с банковского счета пенсионерки деньгами в размере 115 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А Великих Луках 46-летнему местному жителю неизвестный гражданин предложил помочь оформить кредит. Однако после общения с ним у мужчины с банковской карты исчезли более 28 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.