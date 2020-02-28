Десять человек эвакуировали из-за пожара на улице Гагарина в Пскове

08:51, 28 февраля 2020, ПАИ

27 февраля в 22:36 в Пскове в доме №13 на улице Гагарина произошёл пожар, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В однокомнатной квартире в комнате размером 15 квадратных метров оплавился электросчетчик и проводка на площади 0,1 квадратных метра. В соседней однокомнатной квартире, имеющей аналогичную площадь, закопчена стена возле электросчетчика на площади 0,3 квадратных метра.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в электросчетчике в первой квартире. Из-за возгорания из дома были эвакуированы 10 человек, пострадавших нет, подчеркнули в МЧС.