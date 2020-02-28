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Общество

В Псковском районе суд лишил хронического алкоголика водительских прав

Жителя Псковского района, страдающего алкогольной зависимостью, лишили права управления транспортом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что данный гражданин с 2015 года состоит на диспансерном учете в Псковской межрайонной больнице у врача-нарколога с диагнозом «хронический алкоголизм II стадии». При этом мужчина не посещал врача и не соблюдал правила диспансерного наблюдения. Кроме того, он в 2015 году находился на стационарном лечении в Псковской областной психиатрической больнице № 1.

В этой связи районный прокурор направил в суд исковое заявление о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортом. В итоге суд признал водительские права гражданина недействительными.

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