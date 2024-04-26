Пропускать автомобили скорой помощи призвали псковских водителей

17:22, 26 апреля 2024, ПАИ

Пропускать автомобили скорой помощи с включёнными спецсигналами призвал псковских водителей заместитель главного врача по медицинской части Псковской станции скорой медицинской помощи Самир Аль-Араби в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Здесь всё зависит от людей. Когда мы пишем какие-то правила, свод законов, мы обычно подразумеваем и идеального пациента, и идеального гражданина, и идеального сотрудника. К сожалению, не всегда так получается. Это и объективные, и субъективные причины, начиная от, извините, невоспитанности и заканчивая, возможно, усталостью и ещё чем-то. Всякое бывает», – отметил гость радиоэфира.

Он отметил, что, когда скорая едет с включённой сиреной и мигалкой, бригады зачастую попадают в ДТП, что влечёт за собой разборки в суде и в юридическом поле. «Конечно, хочется понимания. Ребята, пропускайте, пожалуйста, скорую помощь, потому что она не просто так включает мигалки и не просто так несётся», – подчеркнул врач.