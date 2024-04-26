Себежская средняя школа приняла участие в акции «Диктант Победы»

17:24, 26 апреля 2024, ПАИ

Себежская средняя школа приняла участие в Международной исторической акции «Диктант Победы» сегодня, 26 апреля. Об этом пишет газета «Призыв».

В этом году пять классов с 7-го по 11-й проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны. Себежская средняя школа участвует в акции уже четвёртый год.

Тест состоял из 25 вопросов по истории Второй мировой войны, пять из которых касались Псковской области. Вопросы были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам.

До конца дня можно принять участие в «Диктанте Победы» на сайте проекта. Победители региональных этапов получат подарки, а 20 федеральных победителей – приглашение на парад Победы в Москве.

Ранее сообщалось, что на 81 площадке прошёл «Диктант Победы» в Псковской области.