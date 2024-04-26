Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Два новых дорожных знака появилось в Детском парке в Пыталово

Два новых дорожных знака появилось в Детском парке в Пыталово, пишет газета «Наша жизнь».

В Пыталово появилось два новых дорожных знака. Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

На территории Детского парка по решению комиссии по безопасности дорожного движения и администрации Пыталовского муниципального округа теперь запрещено движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). На соответствующем знаке изображён человек на самокате, перечёркнутый красной полосой. Такие знаки устанавливаются там, где передвижение на самокатах представляет опасность для человека, – в парках, в местах скопления людей и в исторических центрах, заключили в издании.

Ранее псковичам напомнили о правилах безопасности при катании на велосипедах и самокатах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 апреля 2024

Названы победители региональных конкурсов профмастерства в сфере образования Псковской области

26 апреля 2024

Жителям Псковской области напомнили, для чего необходима справка об отсутствии задолженности за вывоз ТКО
26 апреля 2024

О скорой помощи поговорили на «Серебряном дожде». Главное
26 апреля 2024

80 елей посадили в Порхове
26 апреля 2024

У семерых клещей в Псковской области нашли смертельную для человека болезнь
26 апреля 2024

Новый и. о. заместителя главврача по медчасти работает в Псковской инфекционной больнице
26 апреля 2024

Восьмиклассники из Порхова и команда псковской гимназии завоевали кубок Лиги дебатов
26 апреля 2024

Заместитель главврача Псковской скорой помощи поздравил коллег с предстоящим профессиональным праздником

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...