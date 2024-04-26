Два новых дорожных знака появилось в Детском парке в Пыталово

17:27, 26 апреля 2024, ПАИ

Два новых дорожных знака появилось в Детском парке в Пыталово, пишет газета «Наша жизнь».

На территории Детского парка по решению комиссии по безопасности дорожного движения и администрации Пыталовского муниципального округа теперь запрещено движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). На соответствующем знаке изображён человек на самокате, перечёркнутый красной полосой. Такие знаки устанавливаются там, где передвижение на самокатах представляет опасность для человека, – в парках, в местах скопления людей и в исторических центрах, заключили в издании.

Ранее псковичам напомнили о правилах безопасности при катании на велосипедах и самокатах.