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Псковские пограничники пресекли попытку провезти через границу патроны к пистолетам

В Печорском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» пограничники пресекли попытку перемещения через госграницу России боеприпасов к сигнальному и травматическому оружию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Пограничники досмотрели автомобиль Ford, на котором 55-летний соотечественник выезжал из России. В салоне машины они обнаружили 15 сигнальных осветительных патронов и 19 патронов для травматического пистолета. Боеприпасы лежали в перчаточном отделении между передними сиденьями.

Мужчина заявил, что из-за невнимательности и забывчивости забыл убрать боеприпасы перед пересечением государственной границы. Выявленные патроны переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения соответствующей экспертизы и принятия правового решения.

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