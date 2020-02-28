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Общество

Систему оперативного рассмотрения жалоб граждан создадут Роскомнадзор и негосударственные пенсионные фонды

В России в ближайшее время появится системы для оперативного реагирования на жалобы граждан, связанные с формированием будущей пенсии. Причиной стали случаи, когда без согласия человека его накопительная часть пенсии переводилась в другие фонды, рассказали Псковскому агентству информации в Управлении Роскомнадзора по Псковской области.

Работать над новым проектом будут совместно Роскомнадзор и негосударственные пенсионные фонды.

Детали обсуждались на встрече в ведомстве с представителями фондов, среди участников была также статс-секретарь, заместитель руководителя министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Людмила Бокова.

«С 2016 года в адрес Роскомнадзора поступило более 5 тысяч жалоб в адрес НПФ, из них 73% - это жалобы на неправомерные переводы накопительной части пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственные пенсионные фонды или из одного негосударственного пенсионного фонда в другой без согласия граждан», - отметила заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева.

По ее словам, причиной сложившейся ситуации может быть неправомерное действие агентов, работающих на основании договора с НПФ. А потому необходимо разработать ресурс для контроля со стороны НПФ за деятельностью своих агентов.

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