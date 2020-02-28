Два аварийных дома снесут в Печорах
В Печорах по требованию прокуратуры будут снесены два аварийных многоквартирных дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Данные здания предполагалось снести ещё в конце 2017 года, однако этого так и не произошло. В этой связи сотрудники прокуратуры Печорского района обратились в суд с требованием обязать администрацию муниципалитета снести аварийные дома. При этом в иске было указано, что обе многоэтажки не только портят внешний вид Печор, но и представляют реальную угрозу местным жителям.
Суд удовлетворил требования районного прокурора и обязал муниципалитет снести аварийные дома.