Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега

10:59, 28 февраля 2020, ПАИ

27 февраля максимальное количество смешанных осадков в виде снега и мокрого снега выпало в Опочке — 16 мм. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Это сравнимо с половиной месячной нормы. Также большое количество осадков выпало в Пушкинских Горах и Пскове — около 14 мм», — пояснила Тала Нещадимова. В остальных районных центрах выпало меньше снега.

По словам специалиста, в ближайшее время такого снегопада не прогнозируется. «То, что есть, с началом календарной весны после 1 марта будет таять», — добавила Тала Нещадимова.

Снегопад 27 февраля внес коррективы в работы дорожных служб и энергетиков. Из-за обильных осадков в регионе возникали проблемы у водителей - машины буксовали, после расчистки проезжей части сложно было въехать во дворы, где мешали отвалы снега после прохождения спецтехники. Грузовые машины испытывали трудности при подъеме на склоны на федеральных и региональных трассах. Под тяжестью мокрого снега обрывались провода линий электропередач.