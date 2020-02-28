Более 40,1 млрд рублей поступили в бюджет и внебюджетные фонды от псковичей в 2019 году

10:31, 28 февраля 2020, ПАИ

От налогоплательщиков Псковской области в 2019 году поступили более 40,1 млрд рублей в бюджет и внебюджетные фонды. Это на 8,5% больше, чем 2018 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Из всех поступивших налогов в консолидированный бюджет России перечислено более 24 млрд рублей, что почти на 1,1 млрд больше, чем за 2018 год, в том числе в федеральный бюджет налоговые органы обеспечили поступления в сумме 6,5 млрд рублей с темпом роста 14,6%. Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Псковской области выросли на 275,5 млн рублей и составили по итогам 2019 года 17,6 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года совокупная задолженность составила 3,3 млрд рублей. Из этой суммы задолженность физических лиц по имущественным налогам составила 592,3 млн рублей. В результате реализации комплекса мер задолженность за 2019 год снизилась на 293,3 млн рублей.