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Более 30 тысяч рублей списали мошенники с карт жителей Псковской области

В Пскове и Великих Луках трое местных жителей лишились более 30 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 26 февраля 35-летней великолучанке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированной транзакции денег он обманным путем завладел с карты горожанки деньгами в размере 12 тысяч 500 рублей.

Жертвой аналогичной преступной схемы также стала 54-летняя жительница Великих Лук. Её обманули более чем на 14 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Кроме того, мошенники обманули и 28-летнюю жительницу Пскова. Под предлогом сдачи жилья в аренду с её карты были похищены 4 тысяч 500 рублей. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

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