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Общество

Эксперт: Псковской области удалось сохранить племенное поголовье скота

Итоги 2019 года подводят в Пскове аграрии 28 февраля. Руководитель комитета по сельском хозяйству области Николай Романов обозначил основные достижения и болевые точки региона, передает корреспондент Псковского агентства информации. В животноводстве одним из важных достижений отмечено сохранение племенного условного маточного поголовья скота к уровню предшествующего года.

Псковская область смогла занять 1 место среди регионов Северо-Запада по объемам производства свинины (292,5 тыс тонн), 2 место — по мясу скота и птицы (327,6 тыс тонн), 3 место по производству молока (196,7 тыс тонн).

«По направлению «животноводство» будет много новых мер поддержки. Хочу, чтобы вы воспользовались этими мерами», - сказал Николай Романов, обращаясь к присутствующим на совещании руководителям предприятий аграрного сектора.

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