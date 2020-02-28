Борис Елкин призвал ответственнее подходить к освоению денег по нацпроекту БКАД

12:49, 28 февраля 2020, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин призвал ответственнее подходить к освоению денег, выделенных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом с заседания рабочей группы при администрации области по рассмотрению вопросов достижения целей и показателей указанного нацпроекта передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин отметил, что на развитие регионального дорожной сети было предусмотрено 2 млрд 97 млн рублей, чтобы привести в нормативное состояние 145,6 км автодорог. За счет экономии средств по итогам конкурсных процедур привели в порядок 171 км дорог. «Надеюсь, что в этом году мы показатели увеличим», — отметил он.

Председатель комитета напомнил, что в рамках нацпроекта были обустроены пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений, и на эти цели в 2020 году увеличено финансирование. «У нас в прошлом году значительное уменьшение по смертности на дорогах, — добавил он. — К сожалению, в начале этого года не можем похвастаться такими показателями».

Говоря о ключевых проектах 2020 года, Борис Елкин назвал ремонт Рижского проспекта. Руководитель Псковавтодора Владимир Шаляев рассказал, что в этому году также запланирован ремонт дорожного полотна общей протяженностью 124,7 км в Усвятском, Псковском, Печорском, Гдовском, Бежаницком, Дедовичском и Плюсском районах на общую сумму более 1 млрд рублей.

По его словам, 11 объектов на стадии конкурсных процедур, 6 объектов на стадии заключения контрактов. Кроме этого, Владимир Шаляев отметил, что на строительство двух автоматических пунктов весового контроля в Псковской области выделено 100 млн рублей. «Места пока еще обсуждаются, где их установят», — добавил он.