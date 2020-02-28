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Общество

В 23-томный сборник рассекреченных материалов о войне войдут псковские документы

Сборник рассекреченных архивных материалов о зверствах фашистов в годы Великой Отечественной войны выйдет в ноябре 2020 года в России. Всего в нем будет 23 тома, сообщила журналистам в пятницу сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева.

В рамках проводимой работы по обнародованию ранее закрытых данных Росархив направил в регионы подборки документов, сообщает ТАСС. Все они касаются происходивших на данных территориях событий.

«Детьми, вывезенными из Псковской области, Смоленской области просто торговали, чтобы они работали на хозяев. В Жестяной горке и Ейске Краснодарского края особый ужас вызывают останки детей. В Жестяной горке Новгородской области были матери с детками на руках, и если матери были застрелены, то деток просто добили прикладами, даже пули не тратили», - добавила Елена Цунаева.

Одним из первых шагов в работе по рассекречиванию и обнародованию материалов о преступлениях фашистов в годы войны на территории Псковской области стало проведение осенью 2019 года конференции. Документы будут переведены на иностранный язык и опубликованы в сборнике.

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