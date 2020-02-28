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Общество

13 мест концентрации ДТП зафиксировано в Псковской области в 2019 году

Борис Елкин

13 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Псковской области в 2019 году. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на заседании рабочей группы при администрации области по рассмотрению вопросов достижения целей и показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета отметил, что девять мест концентрации ДТП выявлено в Пскове, три — в Великих Луках, и одно — на региональной дороге в Опочку. Произведен соответствующий анализ таких мест, это необходимо для разработки меры по предотвращению дорожный аварий.

В местах концентрации ДТП требуется нанести разметку, обустроить шумовые полосы и смонтировать искусственное электроосвещение.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Андрей Никулин рассказал, что 45 подразделений ведомства осуществляют реагирование на дорожно-транспортные происшествия в Псковской области.

«Все подразделения аттестованы для проведения аварийно-спасательных работ, имеют необходимое оборудование и готовы для проведения мероприятий», — добавил он.

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