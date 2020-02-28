0
13:32
Центр Пскова перекроют на время Масленицы
12:49
Борис Елкин призвал ответственнее подходить к освоению денег по нацпроекту БКАД
12:34
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
11:14
Бесплатно ездить в пригородных поездах смогут ветераны Псковской области до конца года
10:59
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
10:39
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области
09:40
Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка
Еще новости
Общество

Центр Пскова перекроют на время Масленицы

С 12:00 29 февраля до 19:00 1 марта в Пскове на время проведения народного праздника «Масленичный разгуляй - 2020» будет временно прекращено движение транспорта на улице Советской от Октябрьской площади до улицы Детской и от улицы Советской до спуска на набережную реки Великой.

В качестве объезда определен Октябрьский проспект. Псковичей просят заранее планировать места под парковку и соблюдать правила дорожного движения.

Основные места для проведения праздничных мероприятий – Детский парк, улица Советская от Октябрьской площади до стоянки банка «ВТБ», спуск к набережной реки Великой по улице Детской и набережная реки Великой. Сожжение чучела Масленицы планируется в 15:00 на территории амфитеатра на набережной реки Великой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Центр Пскова перекроют на время Масленицы
28 февраля 2020
Центр Пскова перекроют на время Масленицы
Борис Елкин призвал ответственнее подходить к освоению денег по нацпроекту БКАД
28 февраля 2020
Борис Елкин призвал ответственнее подходить к освоению денег по нацпроекту БКАД
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
28 февраля 2020
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
Бесплатно ездить в пригородных поездах смогут ветераны Псковской области до конца года
28 февраля 2020
Бесплатно ездить в пригородных поездах смогут ветераны Псковской области до конца года
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
28 февраля 2020
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области
28 февраля 2020
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области
Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка
28 февраля 2020
Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка
Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области
28 февраля 2020
Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области

Идет загрузка...