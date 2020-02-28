Центр Пскова перекроют на время Масленицы

13:32, 28 февраля 2020, ПАИ

С 12:00 29 февраля до 19:00 1 марта в Пскове на время проведения народного праздника «Масленичный разгуляй - 2020» будет временно прекращено движение транспорта на улице Советской от Октябрьской площади до улицы Детской и от улицы Советской до спуска на набережную реки Великой.

В качестве объезда определен Октябрьский проспект. Псковичей просят заранее планировать места под парковку и соблюдать правила дорожного движения.

Основные места для проведения праздничных мероприятий – Детский парк, улица Советская от Октябрьской площади до стоянки банка «ВТБ», спуск к набережной реки Великой по улице Детской и набережная реки Великой. Сожжение чучела Масленицы планируется в 15:00 на территории амфитеатра на набережной реки Великой.